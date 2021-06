Katholische Kirche : Kolping-Präses Dillenburg kehrt ins Bistum Trier zurück

Trier/Köln Monsignore Ottmar Dillenburg wird neuer Leitender Priesterreferent und Leiter der Abteilung „Seelsorge und Pastorales Personal“ im Bischöflichen Generalvikariat (BGV) Trier. Er folgt auf Domkapitular Dr. Markus Nicolay, der auf eigenen Wunsch in die Pfarrseelsorge wechselt.

Bischof Dr. Stephan Ackermann dankte Markus Nicolay für fast elf Jahre Wirken in einer Leitungsfunktion im Bistum. Er respektiere den schon vor Monaten geäußerten Wunsch Nicolays, nach dieser langen Zeit in einer Funktionsstelle als Priester nun auch wieder in die Seelsorge zurückzukehren. Mit Ottmar Dillenburg übernehme die verantwortungsvollen Aufgaben im Personalbereich ein Priester, der „seine reichen Erfahrungen aus der Tätigkeit in der Leitung der weltweiten Kolpinggemeinschaft in über 60 Ländern der Erde einbringen wird“. Zusammen mit Dillenburg bleibt Priesterreferentin Walburga Sengelhoff weiterhin für das Begleiten und Führen der Geist­lichen zuständig.