Kirche : Päpstlicher Besuch im Dom zu Trier und in Bitburg

Päpstlicher Besuch im Dom zu Trier und in Bitburg

Kopten-Papst in Bitburg. Foto: Trierischer Volksfreund/Rainer Neubert

Trier Das Oberhaupt der koptischen Kirche, Papst Tawadros II. hat sich am Freitagabend in Trier mit Bischof Stephan Ackermann getroffen. Auf dem Programm stand auch ein Besuch des Trierer Doms.

Als 118. Nachfolger des heiligen Markus ist Papst Tawadros II. Oberhaupt von acht bis zwölf Millionen koptischen Christen. Als „Patriarch von Alexandrien und ganz Ägypten“ steht er der koptischen Kirche seit November 2012 vor. Seine Amtszeit ist gepägt vom „Arabischen Frühling“. Der 66-Jährige spricht sich für eine Trennung von Staat und Religion in Ägypten aus.

Zuvor hatte das Kirchenoberhaupt am Freitag in Bitburg die St.-Athanasius-Kirche geweiht. Zu der Kirche auf dem Bitburger Flugplatz kommen ägyptische Christen aus einem Umkreis von 300 Kilometern, wie von Pater Schenouda St. Antonius zu erfahren ist, der der Gemeinde in Bitburg vorsteht.