Archäologie in Trier : Archäologische Funde im Trierer Palastgarten überraschen: Wenn sich Kaisers im Nobel-Wohngebiet breitmachen

„Diese Mauern gehörten zu einer stattlichen Villa“, sagt Maria Carmen D‘Onza. Im vierten Jahrhundert, als Trier Kaiserresidenz war, wurde sie wohl plattgemacht. Foto: Roland Morgen

Trier Was für New York die Upper East Side ist, das war für das römische Trier lange die Gegend zwischen heutiger Weberbach und Ostallee: exklusives Wohngebiet. Als Trier Haupstadt des weströmischen Reiches wurde, machten Kaiser & Co. genau dort, auf Triers „oberer Ostseite“, Eigenbedarf geltend.