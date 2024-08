Nach mehreren Polizeieinsätzen So (un-)sicher fühlen sich Trierer im Palastgarten

Trier · Die Meldungen über Vorfälle in und um den Palastgarten häufen sich: Drogenhandel, Diebstähle und Gewaltdelikte sind keine Seltenheit mehr. Was Besucher von der angespannten Lage im Park mitbekommen und was fast alle lieber vermeiden würden.

12.08.2024 , 06:15 Uhr

Immer wieder kontrolliert die Polizei im Palastgarten - immer wieder berichtet sie in Pressemitteilungen aber auch über Überfälle, Drogenhandel und Gewaltdelikte. Foto: Andreas Sommer

Von Lena Wunn