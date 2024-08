Neueröffnung in Trier Von Datteln bis Halva: Diese orientalischen Lebensmittel gibt’s im Palmen Markt

Wer das neue Lebensmittelgeschäft Palmen Markt in der Neustraße betritt, den erwartet eine große Auswahl an unterschiedlichen orientalischen Produkten. In den Regalen reihen sich vielfältige Lebensmittel aneinander, die sowohl für jene interessant sind, die Abwechslung in der Küche und auf dem Speiseplan suchen, als auch für Menschen, die nach vertrauten Produkten aus ihrer Heimat Ausschau halten.