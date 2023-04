Einzelhandel im Zentrum Rätselraten um Trierer Pandora-Filiale: Endgültige Schließung oder Umzug?

Trier · Das Schmuckgeschäft am Hauptmarkt ist Geschichte. Startet Pandora an einem anderen Standort in der Innenstadt neu – oder war es das mit Trier?

18.04.2023, 07:48 Uhr

Kann ab sofort gemietet werden: die ehemalige Pandora-Filiale am Trierer Hauptmarkt. Foto: Roland Morgen

„Seit 2007 bieten wir in Trier die größte Auswahl an handgefertigten Armbändern, Ketten, Ringen“: Auf der Facebook-Seite der Trierer Pandora-Filiale ist noch alles beim Alten – bis hin zum tagsüber aktivierten Hinweis „Jetzt geöffnet.“ Doch tatsächlich ist die Tür geschlossen und der Laden an der Ecke Hauptmarkt/Sternstraße leergeräumt.