Die letzten Besucher der Saison Badespaß für Vierbeiner: So war das Hundeschwimmen in Leiwen (Fotos)

Am letzten Tag der Freibadsaison öffneten sich im idyllisch gelegenen Panoramabad in Leiwen die Tore für Vierbeiner. Sie durften die letzten sein, die das Panoramabad benutzen, bevor es für die Saison geschlossen wird. Schon am Vormittag war der Andrang groß. Viele Fellnasen konnten es kaum abwarten, ins kühle Nass zu springen. Dabei ging es nicht um irgendeinen Wettbewerb, sondern der Spaß der Vierbeiner stand hier im Vordergrund. Die Tiere hatten das große 25-Meter-Becken ganz für sich alleine.