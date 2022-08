Munitionsfund aus dem Zweiten Weltkrieg : Panzergranante in Trier-Pfalzel gefunden – Sperrung und Evakuierung

In Trier-Pfalzel ist am Dienstag, 23. August 2023, in einem privaten Garten eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Munition soll noch am gleichen Tag vor Ort gesprengt werden. Sperrungen und Evakuierungen sind dafür notwendig. Foto: Presseamt Stadt Trier