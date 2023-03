Gastronomie : Schnell, aber gesund: „Papa Lu“ öffnet im Herzen Triers

Foto: TV/Leon Scheid

An diesem Dienstag öffnet in Trier ein neues Restaurant seine Tore. „Papa Lu“ bietet künftig Burger, Wraps und Salate mit einem Hauch Orient an.

„Wir wollen sauber, zuverlässig und verlässlich für das leibliche Wohl der Trierer sorgen“, sagt Mohamad Sato. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Taha Kudimi und Larissa Obert eröffnet er am Dienstag, 7. März, das Restaurant „Papa Lu“ in der Jakobstraße nahe des Trierer Hauptmarkts.

Das Konzept laut eigener Aussage: Fast Food, das gesünder ist als die gewohnten Alternativen und regionale Aspekte mit den orientalischen Wurzeln der Eigentümer verbindet. So sollen die Produkte, soweit es möglich ist, aus der Region Trier kommen, die Würze sei aber an das Essen in Satos Herkunftsland Syrien angelehnt. Um die Verbindung zu ihrem Land zu unterstreichen, sollen die Erlöse des ersten Monats außerdem von den Inhabern an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet werden.

Des Weiteren sei ein Grundgedanke gewesen, das Angebot bewusst einzugrenzen, um den Qualitätsstandard besonders hoch zu halten. Das wird auch an der Speisekarte deutlich: Die angebotenen Burger gibt es nur im Brioche-Brötchen, und alle Gerichte werden nur mit Hähnchenfleisch oder vegetarisch angeboten. Schweine- oder Rindfleisch sucht man vergeblich. Stattdessen wird für die vegetarischen Gerichte auf Fleischersatzprodukte aus Rucola und Süßkartoffeln oder Falafeln gesetzt. Ergänzt wird die Karte durch den selbst gemachten Eistee in verschiedenen Sorten. Alkohol findet man jedoch nicht. Dies stützt ebenfalls den Gesundheitsgedanken der Besitzer, der den Kunden zusätzlich durch die in Grün gehaltene Optik des Ladens verdeutlicht werden soll. Sie sollen bei „Papa Lu“ möglichst schnell und effizient versorgt werden, weshalb alle Gerichte auch zum Mitnehmen angeboten werden. Für Kunden außerhalb der Innenstadt sei außerdem geplant, das Essen in Zukunft auch auszuliefern, hier befinde man sich aber noch in den Planungen.

Sato betont ebenfalls, wie zufrieden die Inhaber mit ihrem Standort seien. Im Haus in der Jakobstraße, in dem vorher lange die Törtchenmanufaktur zu finden war, sei man an einem der Hotspots der Trierer Innenstadt gelandet, wo jeden Tag viele Menschen vorbeikämen.