Neues Geschäft in der Trierer Fußgängerzone Paper & Tea: „Gekommen, um zu bleiben“

„Na, habe ich zu viel versprochen?“ Nein, das hat Markus Schwitzke (48), sichtlich stolzer Co-Geschäftsführer des Berliner Filialisten Paper & Tea, nicht. Das Ladenlokal Fleischstraße 82 , das bis Juni das Schuhgeschäft Sidestep beherbergt hat, ist nach der Wiedereröffnung nicht wiederzuerkennen. Was nicht nur am Sortiment – statt Schuhe nun Tee und Accessoires – liegt. Beim Umbau wurde eine nicht tragende Wand im hinteren Bereich entfernt, was den Raum (jetzt 121 Quadratmeter) um fast ein Drittel größer macht. Der hinzugewonnene Bereich, der erhöht liegt und über eine kleine Treppe erreichbar ist, soll künftig vor allem Schauplatz von kleineren Kulturveranstaltungen und „Tea Tastings“ (Tee-Proben).