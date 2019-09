Internationale Woche der Mobilität : Spielen statt parken in der Trierer Konstantinstraße

Fahrräder statt Autos: Zum Park(ing) Day am 18. September 2019 haben die Trierer Grünen - nach Anmeldung und mit Genehmigung der Stadt - fünf Auto-Parkplätze in der Konstantinstraße in Beschlag genommen, um zu zeigen, wie viel Aufenthaltsqualität geschaffen werden könnte, wenn es weniger Parkflächen und weniger Autoverkehr in der City gäbe. Auch Leonie (5) ist mit ihrem Fahrrad dabei. Foto: Christiane Wolff