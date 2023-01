Besserung ab Herbst : Parkchaos am Mutterhaus in Trier – So sollen Patienten und Besucher entlastet werden

In Nachbarschaft zur Erwachsenenpsychiatrie des Klinikums Mutterhaus Mitte wird ein Parkhaus für Mitarbeiter des Krankenhauses gebaut. Wenn es fertig ist, soll sich auch für die Patienten und Besucher die Parkplatzsituation entspannen. Foto: Kristine Kattler/Mutterhaus

Trier Ein neues Parkhaus auf dem Mutterhaus-Klinikgelände an der Feldstraße soll die angespannte Parksituation dort entschärfen. Gegen das Projekt hat eine Anliegerin geklagt – das Verwaltungsgericht Trier hat nun in der Sache entschieden.

Wer als Patient oder Besucher in das Klinikum Mutterhaus Mitte an der Feldstraße will, kann von dem Parkchaos berichten, das dort vor allem am Nachmittag herrscht. Besonders, seit im Spätsommer die Bauarbeiten für ein neues Parkhaus auf dem Krankenhausgelände begonnen haben, ist dort für Autos wenig Platz. Und auch auf dem unbefestigten, privat geführten Parkplatz gegenüber ist häufig kein Parkplatz mehr zu haben.

„Wir haben seit Mitte August das alte Parkdeck samt Tiefgarage abgerissen“, erläutert Kliniksprecherin Kristine Kattler die aktuelle Situation. „Auf dem ehemaligen, viel zu kleinen Mitarbeiterparkdeck entsteht derzeit ein mehrstöckiges Parkhaus ausschließlich für unsere Mitarbeiter.“ 509 neue Stellplätze für die insgesamt 2500 Menschen, die im Standort Mutterhaus Mitte arbeiten, werden demnach voraussichtlich ab Herbst zur Verfügung stehen. Das Klinikum investiere dafür einen siebenstelligen Betrag.

Mutterhaus Trier: Weniger Parkplätze während der Bauphase für neues Parkhaus

Das Besucherparkhaus ist derzeit auch deshalb oft voll belegt, weil ein Teil dieser Stellplätze während der Bauphase für die Mitarbeitenden der Klinik reserviert wurden. „Für unsere Patienten und Besucher wird sich die Parkplatzsituation nach der Fertigstellung entspannen“, glaubt Kattler. „Denn dann können die derzeit auf dem Besucherparkdeck für die Mitarbeiter reservierten Parkplätze wieder für Besucher und Patienten freigegeben werden.“

Dann soll auch die problematische Situation der Vergangenheit angehören, die durch das bislang zu kleine Mitarbeiterparkdeck häufig entstanden ist: Rückstaus in der Straße Hinter dem Zollamt. „Vor allem in den Stoßzeiten, also wenn zwei Schichten sich überschnitten haben, kam es häufig zu Warteschlangen.“ Die geplant erhöhte Einfahrfrequenz zu dem neuen Parkhaus werde dem entgegenwirken.

Verwaltungsgericht Trier entscheidet über Eilantrag gegen Parkhausbau

Ganz anders sieht das die Eigentümerin eines Nachbargrundstücks, die beim Verwaltungsgericht Trier einen Eilantrag gestellt hat, um das Bauprojekt zu stoppen. Durch den Bau der Hochgarage und die damit verbundene Schaffung neuer Parkplätze werde die Verkehrsbelastung der an ihr Grundstück angrenzenden Straßen wesentlich erhöht, was zu einer höheren Lärm- und Schadstoffbelastung führe.

Zur Erleichterung im Mutterhaus hat die 5. Kammer des Gerichts den Eilantrag nun abgelehnt. Die von der Stadt Trier erteilte Baugenehmigung für das Parkhaus, so die Richter, verletze keine der von der Klägerin benannten Nachbarrechte. Das genehmigte Vorhaben sei der Antragstellerin nach Lage der Dinge zuzumuten. Die erforderlichen Abstandsflächen seien eingehalten. In der Begründung für ihre Entscheidung führen die Juristen zudem an, es würden durch das neue Mitarbeiterparkhaus nicht mehr als die für einen Innenstadtbereich üblichen Belastungen entstehen.

Mutterhaus Trier: Parkgarage entsteht neben der Erwachsenenpsychiatrie

Die Klinikleitung bittet um Verständnis für „eine gewisse Lärmentwicklung“, wie sie mit jedem Bauvorhaben verbunden sei. „Wir sind uns dessen bewusst und halten sie so gering wie möglich.“ Für die Patienten seien die etwas abseits vom Klinikkomplex gelegenen Arbeiten allerdings kaum zu spüren. Das neue Parkhaus entsteht neben der Erwachsenenpsychiatrie. Es ist das Gebäude, das als Ausgleich für das nach dem Hochwasser geschlossene Krankenhaus in Ehrang um ein neues Bettenhaus aufgestockt werden soll.