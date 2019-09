Meinung

Kein Arbeitnehmer hat das Recht auf einen kostenfreien öffentlichen Parkplatz direkt vor dem Schreibtisch. Viele, die in der Trierer Innenstadt arbeiten, wären froh, wenn es nur 800 Meter Fußweg zur nächsten kostenfreien Stellfläche wären.

Auch auf dem letzten kostenlosen Parkplatz an der Spitzmühle, von dem man noch einigermaßen bequem in die Stadt laufen konnte, stehen schon seit Jahren Parkscheinautomaten. In den Gewerbegebieten außerhalb der City sind ebenfalls in erster Linie die Unternehmen – und nicht die öffentliche Hand – dafür zuständig, dass die Mitarbeiter, die mit dem Auto kommen (müssen), dieses auch irgendwo abstellen können, ohne das Chaos ausbricht.

Es verwundert daher, dass die knappen Parkplätze, die von den Patienten des Ärztehauses auf dem Petrisberg so dringend benötigt werden, nicht schon längst kostenpflichtig sind. Oder gelten für den Petrisberg Sonderregeln? Zumal am Turm Luxemburg ja mehr als 100 freie Parkplätze bereit stehen.

Würden diese genutzt, könnte der geplante neue Parkplatz wesentlich kleiner ausfallen – und mehr Grünfläche erhalten bleiben.

