Ab nach Trier : Parken in Trier an den Adventssamstagen: Wo geht es kostenlos?

Foto: dpa/Jens Kalaene

Wer dieser Tage in die Trierer Innenstadt mit dem Auto zum Einkauf fährt, ist nicht zwingend auf die kostenpflichtigen Parkhäuser angewiesen. Eine Übersicht.

Advent, Advent, auf zur Shoppingstour nach Trier. An den drei noch ausstehenden Adventssamstagen könnte dies zur Geduldsprobe für anreisende Autofahrerinnen und -fahrer werden, wenn sie eines der Parkhäuser der Trierer Stadtwerke (SWT) ansteuern. Die Trierer Innenstadt dürfte an diesen Terminen viele Menschen anziehen, nicht zuletzt auch wegen des Weihnachtsmarkts - da könnte es zu Verkehrsbehinderungen kommen (eine Live-Übersicht über freie Parkplätze in den Garagen der SWT können Sie hier abrufen).

Park&Ride in Trier: Standorte

Wer hingegen nicht im Stau stehen mag, könnte mit seinem Vehikel die Park&Ride-Parkplätze der Stadt bevorzugen. Sie sind an den Standorten Messepark in Trier-West und Trier-Nord am Verteilerkreis zu finden.

Messepark: Der dortige Park&Ride-Parkplatz ist durchgehend geöffnet. Laut Angaben der Stadt Trier bestehen Busverbindungen in Richtung Innenstadt Montag bis Freitag von 6:30 bis 18 Uhr mit der Linie 3 (Fahrtrichtung Tarforst) im 20-Minuten-Takt. Samstags und sonntags ist der Parkplatz jedoch nicht direkt an das städtische Busnetz angeschlossen. Die nächstgelegene Haltestelle ist St. Matthias auf der anderen Moselseite (Linie 83).

Verteilerkreis/Riverside: Dieser Park&Ride-Parkplatz ist laut Angaben der Stadt Trier täglich zwischen 6 und 19 Uhr geöffnet. Verbindungen in die etwa zwei Kilometer entfernte Innenstadt sind möglich über die Haltestelle P&R Trier-Nord (in der Loebstraße) im 20-Minuten-Takt oder die Haltestelle Nells Park, ebenfalls im 20-Minuten-Takt. An Wochenenden und abends verkehren die Linien 85 und 86 von den genannten Haltestellen aus in Richtung Hauptbahnhof/Porta Nigra. Zusätzlich verkehren laut Stadt auch Busse der Linien 333 und 30, die weitere Verbindungen in Richtung Porta Nigra / Hauptbahnhof bieten.

Adventssamstag: Kostenloser Bustransport in die Innenstadt