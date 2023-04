Bauen soll erschwinglicher werden Trierer Stadtrat fragt Experten: Wie viel Platz brauchen Autos und Fahrräder?

Die Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen haben es gut. Dort gibt es eine Mustersatzung, die – angepasst auf die eigene Gemeinde – klar regelt, wie viele Parkplätze beim Bau von Häusern oder Geschäften angelegt werden müssen. In Trier sieht die Sache anders aus. Denn es gibt nur eine Stellplatzablösesatzung. Die ist 27 Jahre alt. Und es geht in dieser Satzung vor allem darum, was Bauherren zu zahlen haben, wenn sie nicht genügend Abstellplätze bauen. Fahrräder als Verkehrsmittel kommen nicht vor. Auch nicht moderne Car-Sharing-Systeme oder Job-Tickets. Nun hat sich der Stadtrat aufgemacht, eine Stellplatzsatzung aufzustellen.