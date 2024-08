Auch Bürgerinitiative will kämpfen Kippt Jamaika im Trierer Stadtrat die Erhöhung der Parkgebühren?

Etwa drei mal sechs Meter groß sind die öffentlichen Parkplätze in den Straßen der Trierer Innenstadt. In Bewohnerparkzonen zahlten Anwohner für einen Parkausweis und damit die Nutzung dieser rund 18 Quadratmeter öffentlicher Fläche als Stellplatz fürs eigene Auto bisher eine Jahresgebühr von 30,70 Euro. Bis dato war diese Gebührenhöhe landesweit festgelegt. Zum Januar 2024 durften Kommunen den Preis selbst bestimmen. Und weil verschuldete Städte seitens der Finanzaufsicht verpflichtet sind, alle zulässigen Einnahmemöglichkeiten möglichst auszuschöpfen, hob auch Trier die Gebühr für Bewohnerparkausweise an. Und zwar auf 200 Euro.