„Schön ist anders“ Weniger Parkplätze, Glas-Container verschwinden: In Trier-Süd wird gebaut (Fotos)

Trier · Nahe der Matthiasschule in Trier-Süd gibt es in den kommenden Wochen weniger Parkplätze. Ein Container-Standort fällt ganz weg. Was hinter den Bauarbeiten in der Matthiasstraße steckt.

25.06.2024 , 06:08 Uhr

Stadt gestaltet Parkplatz in Trier-Süd neu 8 Bilder Foto: TV/Christian Kremer