Digital bezahlen : Parkschein auf dem Trierer Augustinerhof ab sofort per App zahlen

SWT-Projektleiter Frank Vanzetta demonstriert wie die App funktioniert, mit der man seinen Parkschein auf dem Augustinerhof zahlen kann. Foto: TV/Verona Kerl

Trier Wer auf dem Augustinerhof in Trier parken will, braucht künftig nicht mehr verzweifelt nach Münzen zu suchen, um ein Ticket zu ziehen. Ab sofort kann jeder, der im Besitz eines Smartphones ist, digital zahlen, per App oder SMS. Dafür hat die Stadt Trier gemeinsam mit den Stadtwerken ein Pilotprojekt gestartet.

„Der Augustinerhof ist mit seinen 125 Plätzen einer der begehrtesten Parkräume in der Stadt,“ sagt Oberbürgermeiter Wolfram Leibe. Das sogenannte Handyparken gibt es bereits in 200 deutschen Städten. Verkehrsdezernent Andreas Ludwig kennt das System aus Eisenach, wo er Bürgermeister war, und ist begeistert: „Das ist eine praktische Sache. Wenn man einmal die App auf dem Handy hat, hat man kein Problem mehr mit Kleingeld.“

Wer jedoch weiterhin mit Münzen zahlen will, kann das auch künftig tun. „Die beiden Systeme laufen parallel weiter“, versichert Ludwig. Vier Monate lang soll die Testphase dauern. „Wenn es gut klappt, wollen wir auch die anderen 3000 Parkplätze umrüsten“, sagt Arndt Müller vom SWT-Vorstand. Oberbürgermeister Leibe verspricht sich davon mehr Wirtschaftlichkeit. Wenn das digitale Bezahlen gut angenommen werde, „müssen wir nicht mehr so viel Münzgeld aufwendig sammeln und bei den Banken Gebühren zahlen.“