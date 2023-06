Verstörende Entdeckung an Parkschein-Automat in Trier Schöne Sch ...! Was die Stadt aus dem schönen Schießgraben macht

Trier · Na so was: Bei der Beschriftung eines Parkscheinautomaten am Schießgraben ist offenbar was schiefgelaufen – dort steht etwas anderes.

10.06.2023, 13:12 Uhr

Zwei Vokale des Standort-Namens vertauscht – und schon ist es sinnentstellend vorbei mit dem guten alten Schießgraben. Foto: Roland Morgen

Albert Fußmann musste zweimal schauen, dreimal und dann noch ein viertes Mal, um ganz sicherzugehen, dass seine visuelle Wahrnehmung ihm keinen Streich spielt. Auf dem Parkscheinautomaten nahe dem Berufsschulzentrum Trier, den er gerade fütterte, steht als Standortangabe tatsächlich „Scheißgraben“. Hoppla.