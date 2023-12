Zusätzliche Angebote gewünscht Ganzjähriges Park&Ride? Das sagt die Stadt Trier dazu

Im Durchschnitt jeweils mehr als 300 Menschen kommen an den Adventssamstagen nicht mit dem Auto in die Trierer City. Sie nutzen das Angebot von Stadtwerken und dem Verein City-Initiative und fahren mit den kostenlosen Park&Ride-Bussen, die zwischen dem Parkplatz im Messepark und der Innenstadt verkehren. Sitzen zwei Menschen in jedem der vor der Stadt geparkten Autos, sind das 150 Fahrzeuge weniger, die einen Parkplatz in der Innenstadt suchen.