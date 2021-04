Landratswahl Trier-Saarburg : Auf der Suche nach Herausforderern

Trier/ Saarburg Bis zur Landtagswahl hatte Günther Schartz offengelassen, ob er erneut zur Landratswahl antritt. Nun herrscht Klarheit. Mehrere Parteien wollen personelle Alternativen aufzeigen.

Als sich beispielsweise Dirk Bootz (SPD) und Lars Rieger (CDU) sowie einige weitere Politiker um das Direktmandat im Landtagswahlkreis Trier-Schweich bewarben, konnte niemand auf einen Amtsbonus hoffen. Denn der zuvor direkt gewählte Kandidat Arnold Schmitt trat nicht mehr an. Anders sieht die Sache beim Rennen um das Amt des Trier-Saarburger Landrats aus. Denn Amtsinhaber Günther Schartz (CDU) möchte seinen Job auch in den kommenden Jahren behalten. Der Kreistag Trier-Saarburg spricht in seiner Sitzung am heutigen Montag über die Ausschreibung für die Landratswahl. Die Sitzung findet erstmals als Videokonferenz statt und wird ab 17 Uhr via Livestream (zu finden unter www.trier-saarburg.de) übertragen.