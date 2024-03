Pfarrkirche Rosenkranzkönigin Passionsspiele Klüsserath: Notlösung entpuppt sich als besserer Aufführungsort

Dass in Klüsserath in 2024 wieder eine Aufführung stattfindet, damit hatte Anfang vergangenen Jahres eigentlich niemand gerechnet. Dann kam alles anders. Als neue Aufführungsstätte wurde die Pfarrkirche Rosenkranzkönigin aus der Not heraus geboren. Der vorgesehene Aufführungsort am Berghang musste aufgrund schlechter Wetterverhältnisse spontan in die Notlösung Kirche verlegt werden. „Es gab keine Version für drinnen, alles war improvisiert“, erzählt Michael Friedrich, Regisseur und Leiter der Klüsserather Passionsspiele. „Das war ein echtes Provisorium. Aber es hat so gut funktioniert, dass wir uns wegen der großen positiven Resonanz unmittelbar nach der Aufführung direkt darüber einig waren, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind. Und dann von Anfang an und nur noch in der Kirche, weil sich diese als der bessere und richtige Aufführungsort entpuppt hat.“