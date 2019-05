Handel & Gastronomie : Patrick Sterzenbach neuer Vorsitzender der City-Initiative Trier

Neu an der Spitze der City-Initiative Trier: Patrick Sterzenbach. Foto: Roland Morgen

Trier Die City-Initiative Trier (CIT) hat einen neuen Vorsitzenden. In der Jahreshauptversammlung der Werbe- und Aktionsgemeinschaft wurde Patrick Sterzenbach zum Nachfolger von Bennbo Skubsch gewählt, der Trier in Richtung Berlin verlassen wird.

Sterzenbach war einziger Kandidat für den Posten des Vorsitzenden. 28 der 33 Stimmberechtigten in der Versammlung am Montagabend im Kasino am Kornmarkt votierten für den 50-Jährigen, der drei Modegeschäfte sowie (gemeinsam mit seiner Frau Alexandra) ein Hotel betreibt. Es gab zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen.