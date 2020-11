Lesung : Paul Mason stellt neues Buch vor

Trier (red) Der Geburtstag von Friedrich Engels, engster Mitarbeiter und wichtigster Mäzen von Karl Marx, jährt sich am 28. November zum 200. Mal. Die Friedrich-Ebert-Stifung nimmt seinen Geburtstag am Freitag, 27. November um 18 Uhr, zum Anlass, um auf aktuelle Perspektiven zu schauen.

Anmeldung per E-Mail an karl-marx-haus@fes.de. Die Zugangsdaten gehen per E-Mail kurz vor der Veranstaltung zu.