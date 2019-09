Konzert : Pauliner Orgeltage mit Gesang und Vibraphon

Trier Der 25-jährige Cellist Ivan Volosatov gestaltet das zweite Konzert im Rahmen der Pauliner Orgeltage am 10. September, um 19.30 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier. Auf dem Programm stehen Werke für Violoncello und Orgel von Marcel Dupré, Camille Saint-Saëns und Gabriel Fauré.

Volker Krebs begleitet an der Orgel. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 6 Euro. Das Konzert findet statt in der Basilika St. Paulin in Trier (Balthasar-Neumann-Straße). Beim Konzert am Dienstag, 17. September, mit dem Titel „Vibraphon & Orgel improvisieren“ spielen Martin Schäfer am Vibraphon und Volker Krebs an der Orgel. Im Abschlusskonzert „Sopran & Orgel mit Max Reger“ am Dienstag, 24. September, singt Ursula Thies (Sopran) aus Trier und Volker Krebs begleitet an der Orgel.