Verkehr : Kranabbau: Sperrung in der Trierer Paulinstraße

Trier Die Paulinstraße in Trier wird laut Stadt am Sonntag, 27. September, von 8 bis 20 Uhr zwischen den Einmündungen Nordallee und Maarstraße/Maximinstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: Im Rahmen eines privaten Wohnungsbauprojekts in der Paulinstraße 12 werde an diesem Tag ein Kran abgebaut und abtransportiert.

Die Sperrung kann laut Stadt örtlich über die Petrus- und Maximinstraße oder großräumig über Wasserweg und Schöndorfer Straße umfahren werden. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.