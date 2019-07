Achtung Autofahrer : Trierer Paulinstraße wird gesperrt

Trier Wegen Kranarbeiten ist die Hauptachse im Norden am Sonntag von 7 bis 19 Uhr dicht.

(red) Die Paulinstraße in Trier-Nord wird am Sonntag, 21. Juli, von 7 bis 19 Uhr zwischen der Zeughausstraße und dem Wasserweg für den Verkehr voll gesperrt.

Die Begründung: Am Sonntag finden in der Paulinstraße Kranarbeiten im Bereich des ehemaligen Autolands (Höhe Balthasar-Neumann-Technikum) statt. Anlieger aus Richtung Herzogenbuscher Straße können bis zur Baustelle in die Straße einfahren, die zur Sackgasse wird. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet sowohl über die Nordallee, Lindenstraße, Ascoli-Piceno-Straße und Zurmaiener Straße als auch über die Christophstraße, Roonstraße, In der Reichsabtei, Schöndorfer Straße und den Wasserweg.