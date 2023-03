Einzelhandel in Trier Die Luft wird dünner in der Warenhäuser-Szene

Die Nachricht von der Peek&Cloppenburg-Insolvenz kommt auch wegen der noch ungeklärten Zukunft der beiden in Trier verbliebenen Warenhäuser des Galeria-Konzerns zur Unzeit und fällt in eine Zitterpartie hinein. In der kommenden Woche soll bekanntgegeben werden, wie viele und welche der 131 Filialen geschlossen werden. Also auch, ob und wie es mit den einstigen Kaufhof-Häusern in der Simeon- und in der Fleischstraße weitergeht. Im schlimmsten Fall erwischt es beide „Kaufhöfe“, womit sich – abgesehen vom Schicksal der rund 150 Beschäftigten – die Zahl der fatalen XXL-Leerstände in der Trierer Fußgängerzone verdreifachen würde.