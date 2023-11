Hochwasser an der Mosel Das Hochwasser ist noch nicht vorbei: Mosel knackt wohl Sieben-Meter-Marke in Trier

So etwas wie im Februar 2020 droht den Pfalzelern nicht. Damals war vergessen worden, die Fluttore zu schließen. Einige Keller liefen voll. Im November 2023 wird das nicht geschehen. „Wegen des derzeitigen Pegelstands an der Mosel haben wir in Pfalzel planmäßig die ersten mobilen Hochwasserschutzelemente aufgebaut und dort das Fluttor 6 zwischen der Bastion und dem Spielesplatz geschlossen.“ Das sagt Ernst Mettlach, Sprecher der Stadtverwaltung Trier.