Staugefahr Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen in der Pellinger Straße in Trier

Laut Stadtwerke Trier (SWT) hat es vor einigen Tagen in der Pellinger Straße (B 268) einen Wasserrohrbruch gegeben. Deshalb gibt es seit Montag eine Verengung an der Verkehrsinsel zwischen Pacelliufer und Medardstraße. Die innere Spur in Richtung Pellingen wurde teilweise gesperrt. Der Verkehr wird an dieser Stelle vorbei geführt, sodass laut SWT die Durchfahrt in beide Richtungen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.