Konzert : Konzert Peppino D‘Agostino in Mertesdorf

Konzert Peppino D‘Agostino in Mertesdorf

Mertesdorf Peppino D’Agostino komponiert, arrangiert, improvisiert und zeichnet sich als Star in der Fingerstyle-Szene aus, mit Schlagzeugeffekten, orchestraler Klanglichkeit und Einhandspiel.

Peppino D’Agostino wurde im Jahr 1956 in Italien geboren,

emigrierte in die USA und lebt in

San Francisco. Er spielt brasilianische Musik, irische Songs, Country-Musik, Blues, Ragtime und ist der klassischen Musik nicht abgeneigt.