Abenteuer : Per Segeldrachen durch die Eiswüste

Luxemburg/Trier Der Luxemburger Extremsportler Patrick Peters schließt seine Grönland-Expedition erfolgreich ab. Auf seine neue Herausforderung in der Antarktis bereitet er sich mit einem Trierer Trainer vor.

Seine Süd-Nord-Traverse Grönlands führte Patrick Peters rund 40 Tage lang über 2300 Kilometer mit dem Kite durch die schier endlose Schneewüste der größten Insel der Welt. Die brennende Frage nach einer derartigen Unternehmung lautet natürlich: Wie war’s? „Es war großartig! Wir haben die Expedition in einer sehr guten Zeit vollendet. Ich bin sehr stolz, dies geschafft zu haben“, so das Fazit von Peters.

Aber was genau hat der Orthopäde, lizensierte Bergführer und Familienvater aus der kleinen luxemburgischen Gemeinde Dippach da eigentlich geleistet? Patrick Peters und sein Grönland-Expeditionstrainer Carl Alvey erreichten zunächst die Stadt Narsarsuaq im Süden Grönlands, wo ihr Container mit Ausrüstung und Proviant bereits wartete. Nach den letzten Vorbereitungen erfolgte fünf Tage danach der Flug per Helikopter auf die Eiskappe zum Startpunkt der Tour, 1500 Meter über dem Meeresspiegel.

Patrick Peters erläutert den Verlauf der Strecke: „Die ersten 800 Kilometer führten uns zur früheren amerikanischen Radarstation DYE-2. Diesen Streckenabschnitt wollten wir in etwa der Hälfte der insgesamt geplanten Zeit schaffen.“ Folglich war genauso viel Zeit für den restlichen, fast doppelt so langen Teil der Strecke bis nach Qaanaaq im Nordwesten vorgesehen.

Danach folgten allerdings Tage mit heftigen Schneestürmen und anschließender Windstille. „Es war ein ständiges Auf und Ab. Manchmal erlaubte uns das Wetter satte 170 Kilometer, an anderen Tagen legten wir nur schlappe zehn Kilometer zurück“, sagt Peters. Doch das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. So schaffte das Team am letzten Tag 220 Kilometer ohne Unterbrechung und erreichte nach genau 30 Tagen sein Ziel. Mission erfolgreich abgeschlossen! Schätzungen zufolge haben aktuell wahrscheinlich weniger als 50 Menschen die Süd-Nord-Traverse durch Grönland geschafft. Zum Vergleich: Allein in der vergangenen Saison wurde der Mount Everest von insgesamt 885 Menschen bestiegen. Die Längsdurchquerung Grönlands diente Patrick Peters unter anderem als Teil der Vorbereitung auf sein eigentliches großes Ziel: die Traverse der Antarktis im Jahr 2022. Bis dahin möchte er verschiedene Techniken bei extremen Wetterbedingungen bis ins Detail perfektionieren. Er trainiert mit dem Trierer Personal Trainer Gunnar Schäfer.