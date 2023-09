Deutsche Post/DHL Sind Pakete bei der Zustellung in Trier jetzt wichtiger als Briefe?

Am späten Nachmittag: das Postauto noch voller Briefe. Die Pakete sind schon ausgetragen. Das sei in Trier häufig der Fall, so ein Leser. Manche Briefe würden sich dadurch manchmal um Tage verspäten. Prospekte, wie die vom Supermarkt Kaufland, würden gar nicht ausgetragen. Der Volksfreund hat bei der Deutschen Post/DHL nachgefragt.