Verbandsgemeinde Trier-Land : Personalmangel in Freibädern: Wie ist die Lage kurz vor den Sommerferien?

Das Mertesdorfer Freibad aus der Vogelperspektive. Foto: Portaflug

Kordel/Mertesdorf Die Freibadsaison ist bereits seit Mitte Mai in vollem Gang. Doch bislang waren die Öffnungszeiten in Kordel und Mertesdorf unsicher - und das in einem Jahr, in dem zwei Freibäder in der Region gar nicht erst öffnen.