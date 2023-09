Patientenversorgung in Gefahr? Personalmangel in Kliniken verschärft sich: Darum bleibt die Kinderkrebsstation im Trierer Mutterhaus geschlossen

Trier · Der Mangel an Ärzten und Pflegekräften wird sich nach Ansicht von Experten durch die geplante Klinikreform noch weiter zuspitzen. Auch in den Krankenhäusern in der Region fehlt Personal. Klinikvertreter aus dem Land wollen bei einer Demo in Mainz auf die Lage aufmerksam machen.

19.09.2023, 16:45 Uhr

Experten warnen vor einem sich verschärfenden Personalmangel in den Kliniken. Foto: dpa Foto: dpa/Marcus Brandt

Sieben Arztstellen sind derzeit im Dauner Krankenhaus unbesetzt. Acht sind es im Wittlicher Krankenhaus. In Bitburg werden fünf Ärzte fürs Krankenhaus gesucht.