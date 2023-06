Konzerte in Trier Wie gut waren die Auftritte von Peter Fox und Hubert von Goisern? Eine erste Analyse zu Porta3

Analyse | Trier · Nach Peter Fox eher kurzem Auftritt am Mittwoch spielt Hubert von Goisern in Trier am Tag danach mehr als zwei Stunden. Eine kommentierende Halbzeit-Analyse zu Porta3.

16.06.2023, 17:59 Uhr

Hubert von Goisern beim Porta3-Festival 2023 Foto: Sebastian Schwarz

Musik verbindet Menschen – wer bei Porta3 in Trier an den ersten Tagen war, wird dies bestätigen können. Nachdem zum Start Peter Fox alles glänzen ließ, überzeugte der Österreicher Hubert von Goisern am Donnerstag bei einem Konzert der anderen Art.