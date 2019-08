Antiquität : Aufgespürt: Seltene Schrift nach Jahrhunderten zurück in Trier

Trier Der Trierer Antiquar Peter Fritzen hat in einem Auktionshaus eine seltene Inkunabel entdeckt. Das Buch aus dem 15. Jahrhundert stammt wohl aus einem Trierer Kloster, vor rund 200 Jahren aber verschwindet es aus der Stadt.

Der schwere, großformatige Band hat einen Holzdeckel und ist mit blindgeprägtem Rindsleder überzogen. An der Seite sind Metallschließen und an den Ecken alte Kantenbeschläge. Der Einband stammt möglicherweise aus der Trierer Abtei St. Maximin. Darauf deutet ein Rundstempel mit dem Initial „M“ hin, der in der dortigen Werkstatt verwendet wurde. Die Inkunabel ist zweispaltig in gotischer Type auf schwerem vielfach unbeschnittenem Papier gedruckt und mit roten und blauen, handschriftlichen Initialen verziert.