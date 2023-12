Von Engeln zur geschnitzten Eule „Allein zu Hause sitzen und grübeln bringt auch nichts“: 92-Jähriger aus Trier schnitzt kleine Kunstwerke

Trier-Ruwer/Eitelsbach · Eulen, Engel und Glücksschweinchen: Peter Könen aus Ruwer fertigt hobbymäßig kleine Kunstwerke aus Holz an. Geld will er dafür nicht, er verschenkt sie an seine Lieben. Woher die Leidenschaft kommt und wie der gelernte Schreiner nach Jahrzehnten im Dienst der Schokolade wieder zum Holz kam.

21.12.2023 , 14:29 Uhr

Peter Könen aus Trier-Ruwer und seine Schnitzkunst 15 Bilder Foto: Julian Terres

Von Julian Terres

Das Schnitzen ist seine Leidenschaft. Mit 92 Jahren ist Peter Könen noch sehr aktiv, sein größtes Hobby betreibt er schon seit rund 20 Jahren. Schon als Jugendlicher kam er durch seine Schreinerausbildung mit dem Rohstoff Holz in Berührung und entdeckte seine vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. Nach nur kurzer Zeit im Beruf wollte Peter Könen jedoch etwas Neues ausprobieren und war anschließend knapp 40 Jahre lang im Außendienst für eine Schokoladen-Firma in der Region tätig. Hier geht es zur Bilderstrecke: Peter Könen aus Trier-Ruwer und seine Schnitzkunst