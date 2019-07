Konzert : Peter Protschka Quintett bei Jazz im Brunnenhof

Foto: Gerhard Richter

Trier Schon seit sieben Jahren spielt das Peter Protschka Quintett in Originalbesetzung, mit Martin Sasse am Piano, Martin Gjakonovski am Bass, Tobias Backhaus an den Drums, Peter Protschka an der Trompete und Rick Margitza am Tenorsaxofon.

