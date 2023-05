Auf dem Viehmarkt Peter-und-Paul-Kirmes im Volksfreund-Check: Preise, Fahrgeschäfte und Stimmung bei den Besuchern

Alle Veranstalter hoffen zum Endspurt auf eine gut besuchte Messe am Pfingstwochenende mit schönem Wetter. Denn mit vielen Leuten kommt auch hoher Umsatz. Dieser wird in der momentanen Lage auch stark benötigt. „Wir sind froh, dass wir zehn Tage lang und vor allem auch an zwei Wochenenden hier sein können“, sagt Dierichs. In Zeiten der Inflation kommen natürlich auch auf die Betreiber höhere Kosten zu. „Gerade die Steigerung von Energiepreisen und Waren treiben die Kosten in die Höhe. Vergessen darf man ja auch nicht die Standgebühren.“ Trotz dessen wurde versucht, die Preise im Vergleich zu den letzten Jahren zu halten. Dies sei tatsächlich auch gelungen.