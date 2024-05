Trierer Traditionskirmes Warum die Peter-und-Paul-Messe dieses Jahr so früh beginnt (Fotos)

Klingt komisch, ist aber so. Bis 2008 stieg der traditionelle Rummel stets Ende Juni auf dem Viehmarkt. Dann bezog die Stadt den kompletten Platz in die Altstadtfest-Zone ein und verbannte die Schausteller auf den Rindertanzplatz. Dort aber führte die Kirmes ein Schattendasein. Die Rückkehr auf den angestammten Viehmarkt wurde dank eines Kompromisses möglich. Alter Standort und Name, aber neuer Termin. Faustregel: Start ist am Himmelfahrtstag, Ende an Pfingstmontag.