Peter-und-Paul-Kirmes Rummel wie in alten Zeiten auf Triers Viehmarkt

Tatsächlich stieg der traditionelle Rummel bis 2008 stets Ende Juni. Dann bezog die Stadt den Viehmarkt komplett in die Altstadtfest-Zone ein und verbannte die Schausteller auf den Rindertanzplatz, wo die Kirmes aber eher ein Schattendasein führte. Die auch vom Publikum ersehnte Rückkehr an den angestammten Viehmarkt ging mit einer Terminverlegung einher. Die neue Faustregel für das Volksfest auf dem Viehmarkt lautet: Start am Himmelfahrtstag, Ende an Pfingstmontag. Da die kirchlichen Feiertage 2023 auf besonders frühe Termine fallen, endet die Peter-und-Paul-Messe diesmal einen Monat vor dem Ehrentag des Stadtpatrons Petrus. „Der Zuspruch ist bisher erfreulich hoch“, so die Kirmes-Zwischenbilanz von Werner Weeber (50) von der Schausteller-Arbeitsgemeinschaft Dierichs-Weeber, die den Rummel veranstaltet. „Man merkt, dass die Menschen die coronabedingt ausgefallenen Kirmesveranstaltungen sehr vermisst haben. Jetzt ist auch die Zeit der Einschränkungen endlich vorbei, und das freut auch uns Schausteller nach den zurückliegenden harten Jahren sehr.“