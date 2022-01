Spielgerät mit Mängeln : Petrisberg Trier: Aigner-Kletterturm muss abgebaut werden

Trier Sie ist ein Hingucker auf dem Trierer Petrisberg: Die silberne Aigner-Spielskulptur nahe des Lottoforums. Doch damit ist bald Schluss.

Wegen irreparabler Mängel an den Holzbauteilen muss die silberne Aigner-Spielskulptur im Petrispark zurückgebaut werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die markante Rutsche steht unterhalb des Lottoforums.

Die Spielskulptur war im Rahmen der Landesgartenschau 2004 als Sonderbauwerk errichtet worden und wurde außerhalb des regulären Spielplatzetats der Stadt Trier finanziert. Mittlerweile sind die baulichen Mängel so umfangreich geworden, dass eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre, wie die Stadt erläutert.

„Um einen vergleichbaren Spielwert aufrechterhalten zu können, müsste als Ersatzbeschaffung erneut ein voraussichtlich sehr teures Sonderspielgerät errichtet und über den Spielplatzetat der Stadt finanziert werden. Hierfür reichen die finanziellen Möglichkeiten derzeit aber nicht aus“, erklärt Bürgermeisterin Elvira Garbes in der Mitteilung. Der Petrispark verfüge jedoch über attraktive alternative Spielmöglichkeiten und auch die Fläche des Spielturms werde eiterhin zum Spielen genutzt werden können.

Der Rückbau ist für diese Woche geplant. Zudem weist das Amt StadtGrün darauf hin, dass in der ebenfalls zum Petrispark gehörenden Anlage „Spielen am Hang“ die Rutsche in diesem Jahr erneuert wird.