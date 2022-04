Stadtentwicklung : Trierer Petrisberg im Wandel der Zeit - vom Militärstützpunkt zum attraktiven Wohn- und Arbeitsquartier

Trier Der Petrisberg ist nicht nur bei Touristen wegen seiner großartigen Aussicht über Trier beliebt, sondern mittlerweile auch bei den Einheimischen, die hoch über dem Moseltal leben und arbeiten.

Wo liegt der Petrisberg in Trier?

Woher hat der Petrisberg seinen Namen und was hat er mit den alten Römern zu tun?

Zurückzuführen ist der Name des Petrisbergs auf den Eigentümer eines dort ansässigen Bauernhofes. Im Mittelalter wurde der Petrisberg über den Dächern Triers maßgeblich als Viehweide genutzt. Die alten Römer nutzten den Berg um 30 vor Christus als Militärlager, ehe sie die Stadt Augusta Treverorum bauten und damit den Grundstein für das heutige Trier legten. Lange Zeit galt der Petrisberg als ältestes Militärlager der Römer in Deutschland, ehe unweit davon in Hermeskeil die Überreste eines 26 Hektar großen römischen Garnisonslagers gefunden wurden, das wohl in der Endphase des gallischen Kriegs zwischen 53 und 50 vor Christus errichtet wurde. Es beherbergte in seinen Hochzeiten bis zu 10.000 Soldaten. Es ist das bis dato älteste bekannte römische Militärlager in Deutschland, eines von dreien aus der Zeit des römischen Staatsmannes Gaius Julius Caesar.