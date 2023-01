Immobilien : Wissenschaftspark auf dem Petrisberg Trier wechselt den Eigentümer

Trier Der Wissenschaftspark auf dem Trierer Petrisberg hat einen neuen Eigentümer. Dort sind unter anderem die Universität Trier, die Augenklinik und das Bundesamt für Migration Mieter. Eine international tätige Firmengruppe hat die ehemaligen Kasernengebäude erworben.

Kristensen veräußerte die Liegenschaft später an die Munitor Gruppe aus Saarbrücken, die auch die Studentenwohnanlage „Treveris“ in der Pluwiger Straße und eine Wohnanlage Am Weidengraben entwickelt hat. Die Unternehmensgruppe aus dem Saarland hat nun den nahezu vollständig vermieteten Büropark auf dem Petrisberg an Palmira verkauft. Der Verkaufspreis ist nicht bekannt.