Spielen & Freizeit : Ausgeklettert: Aigner-Turm verschwindet, Florian Aigner ist traurig

Ende nach 18 Jahren: Die Aigner-Spielskulptur mit Kletterturm und Rutsche auf dem Petrispark-Gelände wird wegen irreparabler Holzschäden abgebaut. Foto: Roland Morgen

Trier Es hatte einen Hauch von Nacht-und-Nebel-Aktion: Am Dienstagfrüh rückte ein Trupp des Bürgerservice Trier an und machte sich an die Arbeit. Mission: den Kletterturm und die Rutsche auf dem Petrispark-Gelände zurückbauen.