Gastronomie : Petrusbräu wird auch 2020 fließen

Foto: Roland Morgen

(vk) Nach sieben Jahren hat das Café Momo in der Trierer Agritiusstraße seine Türen geschlossen. Inhaberin Sina Grohs-Weber zieht Ende Juni einen Schlussstrich. An der Eingangstür hängt ein handgeschriebener Zettel mit einer Entschuldigung an ihre Gäste: „Seid mir nicht böse, bitte!!!“. Bereits im Dezember 2017 hatte Sina Grohs-Weber einen Insolvenzantrag gestellt, im Juni 2018 wurde sie in die selbstständige Verwaltung entlassen, doch verbessert habe sich ihre wirtschaftliche Situation seitdem nicht, schreibt sie. Seit der Eröffnung des Cafés 2012 „habe ich mein Haus verkauft, meine Eltern haben Geld reingesteckt“. Sie habe es nach sieben Jahren nicht geschafft, das Momo so zum Laufen zu bringen, dass sie und ihre Töchter davon hätten leben können.

Sina Grohs-Weber hatte ihr Projekt in der ehemaligen Agritius-Schenke 2012 ambitioniert gestartet. Ihr Konzept aus Bioprodukten, überwiegend vegetarischen und veganen Gerichten kam bei den Kunden gut an. Das Café Momo entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt im Quartier Trier-Ost.