„Eklatanter Widerspruch“ Bürgerverein wendet sich gegen Windkraft im Pfalzeler Wald

In Trier sind bisher keine Flächen ausgewiesen worden, auf denen Windräder gebaut werden können. Das soll sich ändern. Der Stadtrat hat die Verwaltung mit entsprechenden Planungen beauftragt. Das hält der Bürgerverein Pfalzel für unnötig. In einer Pressemitteilung des Verein heißt es: Die Stadt Trier erwecke den Eindruck, dass die Ausweisung von Flächen für Windkraft infolge der Vorgaben von Bund und Land alternativlos ist. Dem sei nicht so. „Die Planungen der Stadt verstoßen im Gegenteil gegen wesentliche Festlegungen des Landes-entwicklungsprogramms“, argumentiert Hans-Jürgen Wirtz, Vorsitzender des Vereins.