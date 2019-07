Abfallwirtschaft : Pfalzeler Stink-Problem löst sich in Luft auf

Info

Weil am westlichen Brückenkopf der Römerbrücke der Bau einer Entlastungstrasse für die Luxemburger Straße geplant ist (der TV berichtete), musste die Abfall- und Recyclingfirma Remondis ihren dortigen alten Betriebsstandort an der Straße Über Brücken in direkter Nähe der Römerbrücke aufgeben. Neue Betriebsstätte ist das ehemalige Eu-Rec-Gelände, Am Ostkai 8, im Gewerbegebiet Trierer Hafen in Ehrang. Remondis sammelt gewerbliche Abfälle aus Containern, lagert diese zwischen und transportiert sie zu Recyclingbetrieben, die die Wertstoffe weiterverarbeiten. Am Standort Über Brücken hat Remondis bislang rund 30 000 Tonnen Abfälle pro Jahr umgeschlagen. Nach Angaben von Georg Eicker, Remondis-Geschäftsführer für die Region Südwest, soll es auch im Trierer Hafen zumindest in den nächsten Jahren bei dieser Menge bleiben.