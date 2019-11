Trier : Den Griff in den Müll ersparen

Trier An allen Trierer Straßen und Plätzen, an denen viele Passanten unterwegs sind, sollen möglichst sofort so genannte Pfandringe in Nähe der Mülleimer oder an diesen selbst angebracht werden. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung mit 47 Ja-Stimmen beschlossen.

Schon vor Jahren hatte der Rat die Verwaltung damit beauftragt zu prüfen, wie sichergestellt werden kann, dass Menschen, die weggeworfene Pfandflaschen sammeln, um sie gegen Geld einzutauschen, dafür nicht im Müll wühlen müssen. Die Stadt war die Sache allerdings relativ unambitioniert angegangen und hatte nach längerer Zeit lediglich sechs Pfand-Sammelgestelle an teils ungeeigneten Stellen montiert (der TV berichtete). Vier davon seien entwendet worden, die übrigen würden häufig zum Abladen von Papier oder sonstigem Unrat zweckentfremdet, berichtete ein Mitarbeiter des zuständigen Straßenreinigungsamts in der Ratssitzung.